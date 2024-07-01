Ученые из КФУ предложили присваивать индекс читабельности школьным учебникам

Ученые из Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ провели исследование, которое выявило существенные различия в сложности текстов школьных учебников и произведений художественной литературы.

Исследователи рассматривали сложность текста как конструкт, включающий лингвистическую и когнитивную составляющие. Для анализа применялись лингвоматематические, лингвокогнитивные методы, методы машинного обучения и нейронных сетей. В качестве объектов исследования были выбраны школьные учебники по истории и обществознанию, а также приключенческие повести советского периода, изданные в 1920-1990 годах.

Анализ 18 жанровых переменных с помощью текстового профайлера, разработанного в НИЛ «Текстовая аналитика», показал, что наиболее существенные различия между жанрами наблюдаются в длине предложений, количестве имен существительных в родительном падеже, количестве глаголов будущего времени, коэффициенте отношения глаголов к существительным (условно называемом «нарративностью») и лексической частотности.

Ученые установили, что большое количество существительных в родительном падеже и длинных предложений делает текст сложнее для восприятия школьниками, а наличие глаголов, наоборот, упрощает его, придавая повествованию динамику.

Исследователи предложили присваивать текстам индекс читабельности, то есть сложности, основываясь на средней длине слов и средней длине предложений. Согласно результатам исследования, приключенческие повести соответствуют индексу читабельности 8-9, то есть их могут понимать школьники с 8-9 лет обучения.

Результаты анализа учебников по истории и обществознанию за 8 и 9 класс показали, что учебники по обществознанию сложнее для восприятия школьниками и рассчитаны на более старшую аудиторию.

В рамках проекта ученым удалось проанализировать все школьные учебники 1-8 классов (за исключением учебников, созданных в соответствии с новым ФГОС). Большинство из них имеют повышенную сложность. Например, учебник «Информатика и ИКТ» для 1 класса имеет индекс читабельности 2,98, то есть может быть рекомендован только учащимся 3 класса.