Ученые из России создали новый препарат от болезни Бехтерева

Российские исследователи презентовали результаты клинических испытаний инновационного медикамента для терапии болезни Бехтерева на международном конгрессе APLAR 2024, о чем сообщает информационное агентство ТАСС.

Исследование, продолжавшееся в течение 48 недель, охватило 260 участников в возрасте от 18 до 65 лет, страдающих от активной формы рентгенологического аксиального спондилоартрита. Это позволило получить значимые данные о воздействии нового препарата на различных этапах заболевания.

Результаты испытаний продемонстрировали, что новый медикамент сенипрутуг проявляет заметное превосходство над плацебо уже с первой недели лечения, а его эффективность продолжает нарастать вплоть до завершения исследования. Это открытие может внести революционные изменения в подход к лечению данного недуга.

Болезнь Бехтерева, известная также как анкилизирующий спондилит, сопровождается хроническим воспалением, при котором иммунная система атакует хрящевые ткани и суставы, что, в свою очередь, может привести к серьезной потере подвижности и ухудшению качества жизни пациентов.

Разработка данного препарата заключается в использовании моноклональных антител, способных приостанавливать воспалительные процессы и предотвращать дальнейшую прогрессию болезни. Сенипрутуг имеет уникальную терапевтическую направленность, так как активно воздействует на патологические T-лимфоциты, которые чрезмерно активны и наносят вред собственным клеткам организма, усугубляя воспалительные реакции.

На текущий момент в России зарегистрировано приблизительно 250 тысяч людей, страдающих от болезни Бехтерева, что подчеркивает значимость новых лечебных методов для улучшения их жизни.

Разработка сенипрутуга была осуществлена коллективом ученых РНИМУ имени Н. И. Пирогова, Института биоорганической химии РАН совместно с компанией «Биокад». Препарат был официально зарегистрирован Минздравом России 24 апреля 2024 года.

Презентация достижений на APLAR 2024 служит подтверждением международного признания российской научной разработки, одно за другим открывая новые перспективы в терапии болезни Бехтерева и, что не менее важно, в обеспечении лучшего качества жизни для миллионов пациентов.