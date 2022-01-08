 Ученые спрогнозировали появление коронавируса-супермутанта
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Ученые спрогнозировали появление коронавируса-супермутанта

Вирус может вызвать вспышку заболевания после попадания в животную среду.

Истории
8 января 2022  16:20
Автор:
Карина Кострулева

Ученые спрогнозировали появление коронавируса-супермутанта. Так, коронавирус может мутировать и вызывать вспышки заболевания после попадания в животную среду. Об этом в разговоре с URA.RU заявил главный доктор медицинских наук Сергей Токарев и академик РАН Виталий Зверев. 

«Необходимо тщательно отслеживать всю последующую судьбу омикрон-варианта как у людей, так и у животных. Нельзя исключить, что при прямых и обратных зоонозных передачах однажды может появиться и некий супермутант», — подчеркнул Токарев. 

Зверев отметил, что мутации коронавируса, которые образуются среди животных, могут вызвать опасность для людей. 

«Предыдущий SARS от летучих мышей попал к мелким млекопитающим, а от них уже в организм человека. Он изменился настолько, что начал вызывать тяжелые заболевания», — сказал Токарев. 

Ученый подчеркнул, что теоретически, если в популяцию летучих мышей попадет коронавирус и измениться настолько, что станет патогенным для человека, то есть вероятность новой вспышки коронавируса. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что штамм омикрон может прийти в Татарстан в феврале. Республика готовится к приходу новой волны COVID-19.

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