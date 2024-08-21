Ученый из Казани опроверг мифы о вреде рентгена, микроволновок и 5G

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Город
21 августа 2024  13:20
Автор:
Эндже Гарафиева

Ведущий научный сотрудник Института физики КФУ Айрат Киямов рассказал, что современная цифровая флюорография использует в 20 раз меньше излучения, чем раньше, и ее можно проходить чаще, чем раз в год.

По словам ученого, рентгеновское излучение при разумном использовании не представляет опасности для здоровья, так как медицинская диагностика позволяет выявить заболевание на ранней стадии. 

К слову, польза приема йода перед рентгеном тоже оказалась мифом, по словам Киямова. Йод не защищает от рентгеновского излучения, а его употребление может помешать диагностике.

Физик также развеял миф о радиоактивности рамок-металлодетекторов. Он пояснил, что их работа основана на явлении электромагнитной индукции, не связанной с использованием радиоактивных материалов.

Айрат Киямов опроверг опасения и по поводу радиации от телевизоров, микроволновок и вышек связи 5G. Он отметил, что современные телевизоры не используют радиоактивные вещества, микроволновки удерживают излучение внутри, а частоты 5G находятся в пределах безопасных норм.

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