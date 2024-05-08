Ученый из КФУ: «9 мая в этом году будет аномально холодным»

В Казани вторая декада майских праздников так же будет сильно испорчена метеорологическими условиями. По словам синоптиков, ожидаются сильные ветра, гололедица, местами снег.

Такого холодного мая не было уже 25 лет, говорит доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев. По его словам, в День Победы температура не поднимется выше 6 градусов, потому следует учитывать это, одеваясь теплее 9 мая. Одно радует – ученый заявил, что впереди нас ждет жаркое лето.

Специалисты предупреждают о росте заболеваемости на фоне сниженного иммунитета в период холодов. И рекомендуют внимательнее относиться к своему здоровью, чтобы не пролежать весь май с температурой.

Из-за заморозков страдают не только горожане, но и растения на клумбах и в отдельно стоящих ларьках по продажам садовых цветов – петуний, хризантем и бархатцев. Владельцы цветочного бизнеса заявили об убытках – материалы замерзли, клиентов мало, даже не смотря на значительное падение цен.