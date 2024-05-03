Ученый из КФУ: «В ближайшие ночи ожидается абсолютный рекорд холода»

Ближайшие ночи могут претендовать на звание самой холодной ночи мая за всю историю метеонаблюдений, заявил метеоролог из КФУ Тимур Аухадеев. Существует вероятность снега из-за холодных потоков воздуха, пришедших из акватории арктических морей.

Аномальный холод пришел на смену экстремальному теплу апреля, когда температура была выше нормы более, чем на 5 градусов.

В целом, май прогнозируется близким к норме, которая составляет 14,1 градуса. Он будет достаточно неустойчивым, контрастным, с холодной первой декадой и положительной температурной аномалией в следующей.

Холод будет не единственным испытанием ближайших дней, атмосферное давление будет падать, что негативно может сказаться на метеочувствительных людях.

Завтра, 3 мая, днем ожидается плюс 6 градусов, затем начнется небольшое потепление.