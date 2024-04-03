Ученый из Татарстана анонсировал несколько астрономических явлений в апреле

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Россия/Мир
3 апреля 2024  15:13
Автор:
Эндже Гарафиева

Жители республики смогут понаблюдать за соединением нескольких планет, которые будут видны невооруженным взглядом, рассказал директор Астрономической обсерватории имени Энгельгардта Юрий Нефедьев.

В предстоящую субботу, Марс и Сатурн будут находиться рядом с Луной, они соединятся в созвездии Овна в промежутке с 07:00 до 08:00.

По словам ученого, их легко можно будет обнаружить. Сатурн будет более яркий, а Марс имеет красноватый оттенок, потому что его поверхность покрыта ржавчиной – окисью железа.  

Ночью 21 апреля также случится метеорный поток Лириды, а еще произойдет полное солнечное затмение, но его татарстанцы увидеть не смогут. Зато наблюдать за ним будут жители Северной Америки и некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах.

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