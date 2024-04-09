Ученый из Татарстана: «На этой неделе будет спокойный характер погоды»

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Республика
9 апреля 2024  08:31
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане пора завершать отопительный сезон, считает профессор КФУ Юрий Переведенцев. Своим мнением он поделился с «Челнинскими известиями».

По словам ученого, вчерашний дождь был доказательством того, что республика находится под влиянием области высокого давления и прохождения через атмосферный фронт. И так как мы оказались посередине между циклоном и антициклоном, то погода пасмурная.

Сегодня столбики могут подняться до 14 градусов тепла. В целом, в апреле на 3-4 градуса температура выше нормы.

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