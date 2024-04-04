Ученый КФУ: «Ежедневно в Татарстане сходит до 6 см снега»

В Татарстане в день тает до 6 см снежных запасов – осталось еще около 30 см, рассказал рассказал «Челнинским известиям» доцент кафедры метеорологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

По словам ученого, полный сход снега в республике ожидается ко Дню космонавтики – 12 апреля. Ближайшая неделя ожидается теплее нормы на 4 градуса. В целом, высокая вероятность, что из-за особенностей действующего циклона, апрель снова будет по-своему «жарким» месяцем, так как пятый год подряд температура выше нормы.

Ближе к выходным метеоролог обещает осадки и понижение температуры до +4...+7 градусов.