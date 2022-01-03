 Ученый КФУ рассказал, что после Нового года подешевеют предыдущие модели автомобилей и смартфонов
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Ученый КФУ рассказал, что после Нового года подешевеют предыдущие модели автомобилей и смартфонов

По словам эксперта, чтобы что-то купить подешевле, нужно отложить покупку на послепраздничное время.

Республика
3 января 2022  14:14
Автор:
Николай Лукоянов

Профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Института управления, экономики и финансов вуза Игорь Кох рассказал, какой товар можно приобрести дешевле после Нового года.

По его словам, особенно заметно дешевеют предыдущие модели автомобилей и смартфонов. Также он отметил, что лучше всего покупки отложить на послепраздничное время, когда спрос на товар упадет.

«Товары, которые редко дарят, можно купить и до Нового года, и после. Надо смотреть, что это за товар, насколько он привязан к празднику», – рассказал он.

Примечательно, что самыми ходовыми товарами после Нового года становятся шампанское, продукты к новогоднему столу, а также подарочные наборы для детей и взрослых, добавил он.

 

 

 

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