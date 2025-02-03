Учитель технологии в Чистополе предстанет перед судом за драку с учениками

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Республика
3 февраля 2025  17:43

В Чистопольском районе готовится к суду дело учителя технологии, который в декабре прошлого года вступил в конфликт с семиклассником из-за нарушений дисциплины. Преподаватель, в итоге, применил физическую силу к ученику.

После инцидента школьник рассказал о случившемся своему старшему товарищу — 11-класснику, который подошел к учителю, чтобы выразить недовольство. Однако между ними произошла драка, в ходе которой учитель пытался несколько раз ударить своего оппонента и сбил его с ног.

Теперь уголовное дело передано в суд, где будет рассматриваться данное поведение преподавателя.

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Новости
Учитель технологии в Чистополе предстанет перед судом за драку с учениками
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