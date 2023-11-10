Учиться народным промыслам идут те, у кого есть мечта

Мой взгляд сразу приковала нарядная и улыбчивая женщина, которая, не поднимая глаз, соединяла вручную узорно выкроенные детали кожи встык. Оказалось, прямо тут она делает сумочку, не желая сидеть без дела. Картина, обувь, подушка, сумочка... - все очень красиво, без изъянов. Даже не скажешь, что 64-летняя Рамзия Галимзянова из Кукмора всего год занимается творчеством.

- Всю жизнь работала в системе общественного питания, была главным бухгалтером, а кожаная мозаика - моя заветная мечта смолоду, - поделилась она с «КВ». - И вот только сейчас решилась. Моя мама каждые два-три года на Сабантуй и другие праздники покупала себе чувяки - это мягкая кожаная обувь. Как балетки. У родителей наших, ныне покойных, было пять детей, я самая младшая, и все мы восхищались этими чувяками! Мама нам любовь к ним привила. Став взрослой, я себе тоже такие приобрела. А вот теперь шью их сама.

И Рамзия Нурмиевна с гордостью продемонстрировала мне самодельные чувяки на себе. «И в магазине таких не найдешь», - подумала я. Но, главное, у человека мечта сбылась.

- Дети у меня уже взрослые, живут со своими семьями, а я с мужем, - продолжила женщина. - Супруг поддержал: «Если желаешь, иди обучайся». Насчет продажи своих изделий пока не думала. Это больше хобби.

А вот 36-летняя Стэлла Логинова-Нагимова несколько лет назад в одночасье поменяла свою жизнь. Руководила отделом кадров, а потом пошла учиться в техникум на ювелира. И сейчас вручную изготавливает украшения из серебра.

- Закончила учебу в 2016 году, - говорит Стэлла. - До этого уже делала украшения ручной работы и вообще с детства любила заниматься творчеством, например, рисовать. Никогда не думала, что стану ювелиром. Мечта оказалась сильнее всего... Учиться два года на очном отделении и работать было, конечно, сложно. Еще пришлось закупать специальное оборудование. Это вносит некий дискомфорт в быту. Близкие отнеслись с пониманием, поддерживали сильно.

Картины Марата Фархуллина издалека выглядят как написанные маслом или гуашью. И только подойдя ближе, понимаешь, что перед тобой мозаика из цветного художественного стекла.

Марату 36 лет, он выпускник 2020 года. Мозаикой занимается давно, ведет мастер-классы, а учиться пошел, чтобы отточить свои навыки. На выставке были две его картины, посвященные повести американского писателя Эрнеста Хемингуэя «Старик и море». Всего же автор запланировал серию из пяти картин. История рыбака чем-то напоминает ему жизнь творческого человека, у которого ничего просто так, без труда и терпения, не получается. Еще Марат поделился идеей создать коллекцию картин, посвященных знаковым местам Казани и Татарстана.

На праздничном вечере о достижениях учебного заведения рассказала его директор Раушания Саубанова.

- Благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова наш техникум оснащен самым современным оборудованием, - отметила она. - Мы подготовили 90 чемпионов в российском и мировом масштабе!

С юбилейной датой техникум поздравили первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова, первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов, заместитель руководителя Администрации Раиса РТ Олег Глебов, уполномоченный по защите прав предпринимателей - помощник Президента Республики Татарстан Фарид Абдулганиев и другие. Исполнительный директор республиканского фонда «Возрождение» Зульфия Сунгатуллина зачитала благодарственное письмо в адрес техникума от имени Госсоветника РТ Минтимера Шаймиева.

Многие сотрудники Казанского техникума народных промыслов были отмечены медалями «За доблестный труд», благодарностями Раиса РТ, нагрудными знаками за достижения в культуре, благодарственными письмами Министерства культуры РТ и Министерства образования и науки РТ и поощрениями других ведомств.

Справка

Казанский техникум народных художественных промыслов основан в 1963 году как профессиональное училище №40. В 1992 году стал готовить мастеров народных промыслов, включая присоединенный лицей №34. В 2019 году техникум получил статус ресурсного центра. Там готовят ювелиров, портных, художников и других специалистов декоративно-прикладного искусства. Ежегодно выпускается 180 специалистов, а за 60 лет существования - около 12 тысяч. Техникум активно участвует в профессиональных чемпионатах «Вордскиллс» и «Абилимпикс».