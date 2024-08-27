Учёные раскрыли тайны функционирования участка мозга, ответственного за память

Учёные из Северо-Западной медицинской школы сделали важное открытие: они выяснили, что нейроны в мозге могут «забывать» ассоциации, которые помогают формировать поведение. Исследование, опубликованное в журнале Cell Reports, демонстрирует возможность использования этих результатов в терапии болезни Паркинсона.

В процессе исследования команда обнаружила новый вид долговременной синаптической депрессии, который активируется нейромедиатором оксидом азота. В мозге содержится большое количество сигнальных молекул, чувствительных к оксиду азота, и данный механизм нейропластичности, возможно, играет значительную роль в регулировании поведения.

Кроме того, учёные отметили, что синапсы, которые не принимают активного участия в формировании поведения, становятся менее эффективными. Это открытие подтверждает принцип «используй это или потеряй», который описывает, как происходит изменение синаптической силы.