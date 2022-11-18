Задержанному УФСБ РТ, который переводил деньги террористам в Сирию, дали 9 лет

Сотрудники Управления ФСБ России по Татарстану пресекли деятельность жителя РТ – пособника международного террористического сообщества «Катиба Таухид валь-Джихад»* А. Маткасымова 1996 года рождения.

По указанию террористов, Маткасымов переводил деньги на нужды боевиков, которые находятся на подконтрольной террористам зоне в Сирийской Арабской Республике. В отношении подозреваемого возбуждено и расследовано уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности.

Маткасымова задержали – при нем обнаружили и изъяли средства коммуникаций, платежные инструменты и иные доказательства, подтверждающие его противоправную деятельность.

Центральный окружный военный суд Самары приговорили Маткасымова к девяти годам лишения свободы, из которых три года и шесть месяцев в тюрьме, а оставшиеся – в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Татарстану.

*запрещенное террористическое сообщество на территории России.