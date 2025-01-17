Уголовное дело по отравлению школьников в детском центре «Дуслык» в Казани

Следственные органы инициировали уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих стандартам безопасности, в связи с отравлением учащихся в детском центре «Дуслык» в Казани. Об этом сообщило управление Следственного комитета России по Татарстану.

По данным министерства здравоохранения Татарстана, в Республиканскую клиническую инфекционную больницу было доставлено 12 школьников, у которых выявлены симптомы кишечного отравления. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Как стало известно следствию, 16 января школьники в возрасте 16-17 лет были госпитализированы с различными проявлениями недомогания из детского оздоровительного центра «Дуслык».