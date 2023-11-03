Указ главы страны о военных пенсионерах распространили на участников СВО

Военным пенсионерам, которые принимали участие в СВО начнут автоматически выплачивать полную компенсацию пенсий с учетом индексации уже с этого месяца.

Республика
3 ноября 2023  08:16
Автор:
Дмитрий Смирнов

Об этом сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова. Согласно ее заявлению, компенсация будет выплачена в 100-процентном размере пенсии и произведена в срок выплаты денежного довольствия за октябрь 2023 года и далее ежемесячно.

Как пояснила Шевцова, это позволит военному ведомству выплатить компенсацию военным пенсионерам за весь период с момента их повторного поступления на военную службу и приостановления пенсионных выплат.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, мобилизованные или заключившие контракт для участия в СВО, будут получать 100-процентную компенсацию военной пенсии. Указ распространяется на тех, кто подписал контракт с 24 февраля 2022 года или был мобилизован с 21 сентября 2022 года.

Этот вопрос, а также все другие вопросы, связанные со службой по контракту  можно уточнить на сайте  heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.

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Указ главы страны о военных пенсионерах распространили на участников СВО