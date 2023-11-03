Указ главы страны о военных пенсионерах распространили на участников СВО

Об этом сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова. Согласно ее заявлению, компенсация будет выплачена в 100-процентном размере пенсии и произведена в срок выплаты денежного довольствия за октябрь 2023 года и далее ежемесячно.

Как пояснила Шевцова, это позволит военному ведомству выплатить компенсацию военным пенсионерам за весь период с момента их повторного поступления на военную службу и приостановления пенсионных выплат.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, мобилизованные или заключившие контракт для участия в СВО, будут получать 100-процентную компенсацию военной пенсии. Указ распространяется на тех, кто подписал контракт с 24 февраля 2022 года или был мобилизован с 21 сентября 2022 года.

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