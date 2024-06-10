Улица Мусина до августа будет частично закрыта из-за техработ

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Город
10 июня 2024  11:49
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани с 24 июня по 15 августа будет ограничено движение по улице Мусина в связи с реконструкцией тепловода. На участке от пересечения с улицей Четаева до здания №54 по улице Четаева будут полностью перекрыты проезжая часть и тротуар.

С 11 июля по 15 августа аналогичные ограничения вводятся на участке от здания №54 по улице Четаева до здания №33а по улице Чистопольской. Комитет внешнего благоустройства просит водителей и пешеходов учитывать ограничения и использовать альтернативные маршруты движения.

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