Улучшили дорожную безопасность в Татарстане в рамках нацпроекта

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Республика
15 января 2025  10:56

В Татарстане принимаются меры для повышения безопасности автодорог в рамках национального проекта. В 2024 году в агломерациях Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска были реализованы значительные инициативы по улучшению дорожного движения в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». 

В ходе мероприятий были установлены системы искусственного освещения на протяженности 2,21 км, а также построены 11 тысяч метров тротуаров и 4,5 тысячи метров велодорожек. 

В 2025 году работы по улучшению дорожной инфраструктуры продолжатся в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». К 2030 году запланировано добиться соответствия нормативным требованиям для 60% региональных дорог.

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