 Умер главный дирижер Госансамбля песни и танца Татарстана Рашид Мустафин
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Умер главный дирижер Госансамбля песни и танца Татарстана Рашид Мустафин

Причины смерти не уточняются.

Республика
11 июня 2023  16:30
Автор:
Роза Габитова

Умер главный дирижер Государственного ансамбля песни и танца Татарстана, известного музыканта и композитора, народного артиста республики Рашид Мустафин. Об этом сообщается на странице ансамбля в социальной сети «ВКонтакте». 

Мустафин скончался 11 июня на 77-м году жизни, причины смерти не уточняются. Прощание с ним состоится завтра, 12 июня, у казанской мечети «Аль-Марджани», а похороны пройдут на кладбище деревни Сосна Балтасинского района.

Рашид Мустафин родился в Казани в 1946 году, окончил Ижевское музыкальное училище и Казанский институт культуры. Он был автором более 40 композиций и множества песен, лауреатом Всероссийского конкурса исполнителей и нескольких международных конкурсов. Звание народного артиста ТАССР он получил в 1986 году.

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