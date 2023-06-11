Умер главный дирижер Госансамбля песни и танца Татарстана Рашид Мустафин

Умер главный дирижер Государственного ансамбля песни и танца Татарстана, известного музыканта и композитора, народного артиста республики Рашид Мустафин. Об этом сообщается на странице ансамбля в социальной сети «ВКонтакте».

Мустафин скончался 11 июня на 77-м году жизни, причины смерти не уточняются. Прощание с ним состоится завтра, 12 июня, у казанской мечети «Аль-Марджани», а похороны пройдут на кладбище деревни Сосна Балтасинского района.

Рашид Мустафин родился в Казани в 1946 году, окончил Ижевское музыкальное училище и Казанский институт культуры. Он был автором более 40 композиций и множества песен, лауреатом Всероссийского конкурса исполнителей и нескольких международных конкурсов. Звание народного артиста ТАССР он получил в 1986 году.