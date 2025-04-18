Умер известный татарстанский ученый Марсель Ахметзянов

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На 85-м году жизни скончался доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Татарстана Марсель Ахметзянов. Об этом сообщила пресс-служба Академии наук РТ.

Марсель Ибрагимович родился в 1939 году и посвятил жизнь изучению текстологии, археографии и литературоведения. Он опубликовал более 100 научных работ, стал лауреатом Государственной премии РТ в области науки и техники.

Его исследования охватывали генеалогию, историю татарской литературы, язык, фольклор и искусство. Ученый объездил более 700 татарских сел, собрал и описал 3 500 рукописей, 320 родословных и 1 500 исторических документов.