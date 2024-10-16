Умер народный артист России и Татарстана Ринат Тазетдинов

На 87-м году жизни ушел из жизни выдающийся народный артист России и Татарстана, обладатель государственной премии Татарстана имени Тукая и премии «Золотая маска» Ринат Тазетдинов. Об этом сообщил директор Татарского государственного академического театра имени Камала Ильфир Якупов. Тазетдинов начал свою карьеру в театре в 1961 году и оставил значимый след в его истории.

Прощание с талантливым актером пройдет 18 октября в 10:00 в здании театра. Согласно воле покойного, его похороны состоятся на Ново-Татарском кладбище.