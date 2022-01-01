Умер трехкратный призер Олимпийских игр — волейболист Хамутцких

Умер трехкратный призер Олимпийских игр в составе мужской сборной России по волейболу Хамутцких. Об этом сообщается на сайте белгородского клуба «Белогорье», за который долгое время играл спортсмен.

«31 декабря не стало заслуженного мастера спорта, легендарного игрока, тренера и отличного человека — Вадима Анатольевича Хамутцких», — отмечается в сообщении.

Волейболист не один раз выигрывал чемпионат России, дважды одержал победу в Лиге чемпионов, был призером олимпийских игр.

Хамуцких скончался в возрасте 52 лет. Причина смерти волейболиста не уточняется.

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