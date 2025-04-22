Умер Зураб Церетели: ушел последний великий монументалист

На 92-м году жизни скончался выдающийся художник-монументалист, президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Как сообщил «Интерфаксу» его помощник Сергей Шагулашвили, смерть наступила из-за остановки сердца.

Церетели оставил колоссальное наследие: от знаменитых памятников до основания Московского музея современного искусства. Его работы украшают десятки городов мира — от 80-метровой скульптуры «Человек и солнце» в Тбилиси до монумента «Добро побеждает зло» у здания ООН в Нью-Йорке.

Художник работал до последних дней, оставив множество незавершенных проектов. «Он творил с той же энергией, что и в молодости», — отметил Шагулашвили.

Церетели был последним из плеяды великих советских монументалистов, чье творчество формировало облик целой эпохи. О дате прощания будет объявлено дополнительно.