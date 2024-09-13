«Умные» светофоры появились на 13 перекрестках Казани

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Город
13 сентября 2024  09:42
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани продолжается модернизация светофорной сети в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году к единой адаптивной системе управления дорожным движением подключено 13 перекрестков. Об этом сообщает ГБУ «БДД». 

Новые «умные» светофоры появились на улицах Карла Маркса, Островского, Тукая, Качалова, Ударной, Пржевальского, Восстания, Вересаева, Бутлерова, а также на пересечении улиц Миславского и Карла Фукса, Суконной и Островского, Шаляпина и Качалова, Сахалинской и Ударной.

Главное отличие «умных» светофоров – способность в режиме реального времени реагировать на дорожную ситуацию. Анализируя данные о транспортных потоках, они автоматически регулируют длительность сигналов, что позволяет сократить количество задержек на перекрестках и повысить пропускную способность дорог.

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