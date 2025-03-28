Уникальная операция в Казани: близнецам из Марий Эл одновременно пересадили почки

В Республиканской клинической больнице Казани впервые провели одновременную трансплантацию почек двум сестрам-близнецам из Марий Эл. Молодые женщины столкнулись с тяжелыми осложнениями на почки после перенесенного COVID-19.

Два года ожидания и успешная операция

Вера и Надежда (имена изменены) в течение двух лет находились на гемодиализе, ожидая подходящего донора. 14 марта 2024 года врачи нашли совместимого донора и провели уникальную операцию.

«Почки заработали сразу»

— Операция прошла в штатном режиме, без осложнений. Пересаженные почки сразу начали функционировать. Примечательно, что в послеоперационный период даже анализы сестер изменялись идентично, — цитирует врача-уролога Мурада Нагиева «Татар-информ».

Это первый случай в истории отделения трансплантации (с 1995 года), когда почки пересаживали близнецам одновременно.