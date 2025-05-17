Уникальные артефакты ислама: выставка в рамках KazanForum

15 мая в рамках Съезда министров культуры исламских стран и культурной программы XVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» Национальный музей Республики Татарстан представил выставку «Свет ислама сквозь столетия» в Казанской Ратуше.

Посетители могли увидеть уникальные рукописные и печатные Кораны, изделия из бронзы с восточным орнаментом и арабографическими надписями, а также молитвенные коврики с многоцветной вышивкой. Экспозиция включала памятники письменной и книжной культуры, предметы религиозного культа, одежду духовенства и шамаили с изображениями священных городов – Мекки и Медины.

Центральное место заняли страницы рукописных Коранов XIV века, созданных при династиях Мамлюков и Ильханидов, хранящихся в собрании «Дар-ал-Кутуб» в Каире. Дополняли их печатные шамаили, раскрывающие содержание Священной книги.

Уникальными экспонатами стали редкие предметы, связанные с мусульманским паломничеством – хаджем, включая большой фрагмент покрова Каабы – кисвы, которая раздавалась паломникам после хаджа. Кисва, вытканная из шелка, являлась настоящим произведением искусства.

Выставка также представила труды выдающихся татарских богословов и просветителей, таких как Шигабутдин Марджани и Каюм Насыри, а также памятники культуры мусульманских народов Евразии. Среди раритетов были альбом шамаилей, подаренный профессором Иваном Покровским, бытовые предметы казанских мулл и праздничные одежды из Музея Востока.

