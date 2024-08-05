Уникальный пятиместный лимузин «ЗИЛ» предлагают обменять в Казани на квартиру

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Город
5 августа 2024  11:54
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани выставили на продажу раритетный лимузин «ЗИЛ-41047» 1997 года выпуска. Его уникальность, по словам владельца, в том, что это единственный в мире пятиместный экземпляр этой модели. Обычно «ЗИЛы» того же года выпускали семиместными.

«ЗИЛ-41047» – это третий и последний рестайлинг модели «ЗИЛ-114». С 1985 по 2002 год было выпущено всего 153 автомобиля этой модели. Последний экземпляр в 2002 году был собран специально для президента Казахстана.

Объявление о продаже размещено на Авито. Владелец уверяет, что автомобиль находится в отличном состоянии: пробег всего 36 тысяч километров, двигатель, кузов и салон как новые. Отличительной особенностью этого «ЗИЛа» также является уникальная автоматическая перегородка под телевизор, установленная на заводе.

Продавец готов не только продать раритетный автомобиль за 16,5 миллиона рублей, но и даже рассмотреть варианты обмена на квартиру, земельный участок или другой редкий автомобиль. Бонусом для нового владельца станет членство в закрытом клубе владельцев «ЗИЛ-41047».

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