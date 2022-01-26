 УНИКС на выезде проиграл мадридскому «Реалу» в Евролиге
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УНИКС на выезде проиграл мадридскому «Реалу» в Евролиге

Встреча завершилась со счетом 85:68.

Спорт
26 января 2022  00:40
Автор:
Артур Казанцев

Казанский УНИКС в Евролиге уступил мадридскому «Реалу» со счетом 85:68. Лучшим в составе казанцев оказался Лоренцо Браун набравший 13 очков и сделавший 8 передач. 

Первые минуты встречи казанцы начали хорошо, даже вели 10:5, две «трешки», как раз забросил Лоренцо. Но преимущество было не долгим, сначала усилиями Абальде и Тавареса мадридцы отставание сократили, а потом уже и вышли вперёд. 

Свою лепту в 12-очковый рывок хозяев внёс Серхио Юль забивший три трехочковых практически подряд, а после выхода на площадку другого испанского ветерана Руди Фернандеса стало все совсем плохо. Он набрал 7 очков подряд. 

УНИКС ещё попытался вернуться в игру, сделал рывок, но близко подобраться не смогли, на перерыв команды ушли при счете 47:31. 

Казалось, что после отдыха казанцы смогут собраться, но чуда не произошло, команда окончательно развалилась, допуская потери в нападении и совершенно бросила играть в обороне. Справедливости ради отметим, что мадридцы продолжали казанцев осыпать градом из трехочковых бросков, всего они забили 14 из 31 своих бросков. В то время, как УНИКС попал лишь 10 из 22, что не сильно помогло игрокам в бело-зелёной форме, в третьей четверти преимущество хозяев доходило до 30 очков. 

Как итог, «Реал» вернул долг за поражение в Казани. 

Свой следующий матч УНИКС проведет у себя дома против ЦСКА 28 января. 

 

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