УНИКС обыграл польскую «Зелена Гуру» в Единой лиге ВТБ

Казанский УНИКС на выезде переиграл польскую «Зелена Гуру» в матче Единой лиге ВТБ, проигрывая по ходу встречи 20 очков. Игра завершилась со счетом 80:85.

Казанцы проигрывали больше часть матча, который они начали крайне плохо, как в защите, так и в нападении. После игры с «Барселоной» баскетболисты УНИКСа вышли на эту игру словно недостроенными, теряли мяч и допускали ошибки в обороне, особенно под своим кольцом. Сербский центровой Драган Апич раз за разом находил свои броски и завершал их из под кольца.

А вот УНИКС все никак не мог найти свою игру в нападении, казанцы хорошо двигали мяч, находили свободных игроков, но никак не могли попасть открытые броски.

За всю первую половину казанские баскетболисты с дальней дистанции попали лишь 2 из своих 12 бросков. Игроки промахивались буквально со всех позиций, что со средней дистанции, что из под кольца. Держаться более или менее на плаву в первой половине помогали лишь попадания Марио Хезоньи, который набрал 15 очков. Как итог на большой перерыв казанцы ушли с разницей в минус 15 баллов.

Во второй части игры ход встречи не изменился, поляки продолжали давить в трехсекундную зону УНИКСа, что и приносило результат. Лидерство «Зелена Гуре» обеспечивали Тони Мейер и все тот же Апич, которые набрали по итогу встречи по 13 и 20 очков соответственно.

Окончательно казанцам подобраться к хозяевам паркета удалось лишь в конце четвёртой четверти благодаря усилиями Лоренцо Брауна и воспарявшего духом Джона Брауна, видимо вдохновил красивый аллей-уп в конце первой половины.

За 2 минуты до конца УНИКС не только сравнял счёт, но и вышел вперёд, сначала 2 очка со средней набрал все тот же Браун, а уже потом с линии штрафной был точен и Лоренцо.

Поляки имели шанс сравнять счет в концовке, но два трехочковых броска в их исполнении оказались не точными. Точку с линии штрафных поставил Тони Джекири.

И Марио Хезонья наколотивший в корзину соперника 19 очков добавив 6 подборов и 3 передачи.

Настоящим героем в этой встрече стал все же Джон Браун. Он набрал 20 очков, собрал 9 подборов и отдал 5 передач. Еще 17 баллов добавил Айзея Кэнаан.

Теперь УНИКС отправится в гости к мадридскому «Реалу» на перенесенный матч в Евролиге. Если учесть, что казанцы плохо втягивались в игру с поляками, это настораживает.