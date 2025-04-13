УНИКС совершил впечатляющий камбэк против ЦСКА

Казанский УНИКС одержал волевую победу над действующим чемпионом Единой лиги ВТБ – московским ЦСКА (86:78).
Ход матча:
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Первая половина игры осталась за «армейцами» (38:46) благодаря точным броскам Жан-Шарля Ливио
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Перелом наступил в третьей четверти: агрессивная защита и точные трёхочковые УНИКСа (25:15)
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Джален Рейнольдс впервые вывел казанцев вперёд за 2:30 до конца третьей четверти
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В решающий момент Маркос Найт и Девон Акун-Перселл обеспечили команде преимущество
Ключевые игроки:
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Маркос Найт – 19 очков, решающие трёхочковые
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Исмаэль Бако – усиление в защите и подборах
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Девон Акун-Перселл – важные очки в концовке
Эта первая победа УНИКСа над ЦСКА в сезоне позволяет казанцам сохранить третье место в турнирной таблице.