УНИКС совершил впечатляющий камбэк против ЦСКА

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Спорт
13 апреля 2025  16:18

Казанский УНИКС одержал волевую победу над действующим чемпионом Единой лиги ВТБ – московским ЦСКА (86:78).

Ход матча:

  • Первая половина игры осталась за «армейцами» (38:46) благодаря точным броскам Жан-Шарля Ливио

  • Перелом наступил в третьей четверти: агрессивная защита и точные трёхочковые УНИКСа (25:15)

  • Джален Рейнольдс впервые вывел казанцев вперёд за 2:30 до конца третьей четверти

  • В решающий момент Маркос Найт и Девон Акун-Перселл обеспечили команде преимущество

Ключевые игроки:

  • Маркос Найт – 19 очков, решающие трёхочковые

  • Исмаэль Бако – усиление в защите и подборах

  • Девон Акун-Перселл – важные очки в концовке

Эта первая победа УНИКСа над ЦСКА в сезоне позволяет казанцам сохранить третье место в турнирной таблице.

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