УНИКС уверенно победил МБА в Москве

В очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС встретился с МБА-МАИ в Москве и одержал убедительную победу со счетом 117:71.

Казанцы в этом сезоне не знают поражений от команд, находящихся ниже них в турнирной таблице. В начале игры статистика также благоприятствовала УНИКСу: команда прибыла в столицу с 15 победами и 5 поражениями, в то время как хозяева имели прямо противоположные показатели — 5 побед и 15 поражений. В итоге УНИКС уехал с 16-ой победой подряд.

В стартовом составе казанцев вышли: Девон Акун Перселл, Михаил Беленицкий, Тони Тейлор, Исмаэль Бако и Андрей Лопатин.

Первая четверть началась с уверенного рывка казанской команды. После того, как счет стал 2:2, УНИКС быстро увеличил преимущество – 4:11 после эффектного данка Бако. Вышедший на замену Джален Рейнольдс мощно поддержал команду и забил свое 2004-е очко в лиге ВТБ. Точные броски Сергея Торопова и Рейнольдса увеличили счет до 10:21, а затем Маркос Найт сделал его 15:29. Первая четверть завершилась с внушительным преимуществом УНИКСа — 17:35.

Во второй четверти казанцы продолжили доминировать, увеличивая разрыв. Рейнольдс энергетически поддерживал команду, и вскоре счёт достиг 20:40. После нескольких результативных атак от Дмитрия Кулагина разница в счете составила 33:67 в пользу гостей.

В третьей десятиминутке УНИКС не снизил темпа — 41:77 после очередного данка Бако. Точный бросок Беленицкого установил 44:80, а Найт довел разницу до 40 очков — 44:84. Акун-Перселл, забив с фолом, стал автором 100-го очка для своей команды — 56:100. Впервые за долгое время УНИКС продемонстрировал такую впечатляющую результативность, завершив третью четверть с итогом 56:102.

В последней четверти, как и ожидалось, тренер УНИКСа позволил отдыхать своим лидерам, выпустив на площадку преимущественно россиян. Хозяева воспользовались этим и сыграли вничью в четвертой четверти, но это не имело особого значения. В итоге УНИКС одержал одну из крупнейших побед в истории Единой лиги ВТБ, одолев соперника с результатом 117:71.

МБА-МАИ (Москва) – УНИКС (Казань) – 71:117 (17:35, 17:32, 22:35, 15:15)

Самые результативные игроки: Коновалов (20+3 передачи), Минченко (15+11 подборов) – Рейнольдс (20+7 подборов+4 передачи+5 перехватов), Найт (19+5 передач), Акун-Перселл (17+3 подбора+2 перехвата), Торопов (15+3 подбора), Бако (10+4 подбора), Кулагин (9). В следующем туре 25 декабря УНИКС на своем поле встретится с пермской «Пармой».