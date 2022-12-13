Университет Иннополис намерен увеличить годовой оборот до 15 млрд рублей к 2030 году

Годовой оборот университета Иннополис будет увеличен до 15 млрд рублей к 2030 году, заявил сегодня в ходе брифинга директор университета Кирилл Семенихин.

«Годовой оборот у нас сейчас порядка 6 млрд рублей, задача – вырасти до 15 млрд до 2030 года. Думаю, мы эту цифру достигнем чуть раньше» - сказал Семенихин.

По его словам, с 2012 года университет реализовал 448 коммерческих и грантовых проектов совместно с крупными российскими компаниями. Сейчас в портфеле вуза – 114 проектов.

По словам спикера, в планах на будущий год строительство нескольких корпусов новых общежитий на тысячу мест.

«Мы заполнили наши существующие общежития, поэтому активно развиваемся. Планируем запустить еще одну лабораторию, всего у нас 17 лабораторий и 9 инновационных центров. Запустить несколько образовательных программ. В прошлом году мы запустили 2 новые программы – это программа технологического предпринимательства и программа по искусственному интеллекту», - сообщил он.

По информации университета, в текущем году вуз получил 9,3 тыс. заявок на обучение из 145 стран. Число обучающихся по программам высшего образования превысило 1 тыс. человек и составило 1 086 студентов. При этом средний балл ЕГЭ вырос до 99,36 по бюджетным местам и до 86,04 на основном наборе.