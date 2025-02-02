Университет Иннополис занял третье место в рейтинге сложности поступления в вузы РФ

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Республика
2 февраля 2025  16:36

Университет Иннополис закрепил за собой третью позицию в списке самых сложных для поступления вузов России. Такой вывод сделан в результате "Мониторинга качества приема в вузы", проведенного Высшей школой экономики в 2024 году при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, сообщает РБК.

В 2024 году для поступления на бюджет в Университет Иннополис средний балл ЕГЭ должен составлять 87,5. Это значение на 1,3 пункта ниже по сравнению с 2022 годом.

На первом месте по уровню сложности поступления среди российских вузов в 2024 году находится МФТИ, для поступления в который необходим средний балл в 97.

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Университет Иннополис занял третье место в рейтинге сложности поступления в вузы РФ
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