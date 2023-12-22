Уполномоченный при Главе (Раисе) РТ по защите прав предпринимателей рассказал о проблемах логистики

Фото: пресс-служба Уполномоченного при Главе (Раисе) РТ по защите прав предпринимателей

На Всероссийской конференции Уполномоченных по защите прав предпринимателей, которая проходит в настоящее время в Краснодарском крае, аппарат бизнес-омбудсмена России Бориса Титова озвучил результаты опроса руководителей и владельцев 5751 компаний из 85 регионов. В ходе опроса выяснилось, что экономика страны адаптировалась к санкциям. Так, 57,8% предпринимателей России оценивают ситуацию в экономике как удовлетворительную и хорошую. 47% опрошенных считают основной проблемой бизнеса дефицит кадров, 40,4% - рост издержек, 35,5% - снижение спроса. На внешнем контуре главные проблемы – скачки курса рубля (35,2%) и логистика (23%).

Такие результаты получены в ходе проведенного опроса. Данные ежегодного мониторинга состояния бизнеса России были обнародованы в ходе конференции, в которой принял участие и Уполномоченный при Главе (Раисе) Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев, который по просьбе Бориса Титова сегодня выступил с докладом об опыте Татарстана в решении обращений предпринимателей по вопросам логистики.

Как сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена, Абдулганиев рассказал о работе по привлечению лидеров рынка контейнерных перевозок в Татарстан, созданию условий для осуществления международных грузоперевозок. Особо он отметил организованную в республике работу по консультированию предпринимателей и поиске для них наиболее быстрых логистических схем доставки грузов с использованием воздушного, морского, речного, железнодорожного и автомобильного транспорта. «Объективно назрела необходимость, чтобы в каждом регионе ПФО было сформировано единое «окно» экспертов, которые бы на постоянной основе работали бы над решением таких логистических задач - и безвозмездно для предпринимателей. Мы готовы поделиться своими наработками и технологиями со всеми желающими», - подчеркнул он.

Также Фарид Абдулганиев провел встречу с заместителем начальника Южного таможенного управления – начальником службы федеральных таможенных доходов генерал-майором таможенной службы Сергеем Рудовым и и. о. начальника Новороссийской таможни Андреем Онипко, с которыми обсудил практику работы таможенной службы Новороссийского порта при осуществлении контейнерных перевозок.