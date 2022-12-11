Управкомпании Вахитовского и Приволжского районов Казани собрали гуманитарную помощь ЛНР

Управляющие компание Уютсервис«, «Рансервис», «АДС Приволжский», работающие в Вахитовском и Приволжском районах Казани, а также подрядные организации и благотворители собрали гуманитарную помощь Луганской народной республике. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.

Совместными силами они отравили в ЛНР два генератора, 20 антенн, 30 газовых баллонов и переносных печек. Кроме того, 140 спальных мешков, 200 дождевиков и 200 утепленных сапог.

Любой желающий может помочь жителя Донецкой и Луганской народных республик, мобилизованным и их семьям.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что пять фур с гуманитарной помощью отправили сегодня из Казани в подшефный Татарстану город Лисичанск Луганской народной республики, передает с места отправки корреспондент «КВ». Гуманитарный груз общим объемом в 100 тонн жители Казани собрали всего за 10 дней.