 Управкомпании Вахитовского и Приволжского районов Казани собрали гуманитарную помощь ЛНР
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Управкомпании Вахитовского и Приволжского районов Казани собрали гуманитарную помощь ЛНР

В республику отправили два генератора, 20 антенн и многое другое.

Город
11 декабря 2022  12:50
Автор:
Роза Габитова

Управляющие компание Уютсервис«, «Рансервис», «АДС Приволжский», работающие в Вахитовском и Приволжском районах Казани, а также подрядные организации и благотворители собрали гуманитарную помощь Луганской народной республике. Об этом сообщает мэрия столицы РТ. 

Совместными силами они отравили в ЛНР два генератора, 20 антенн, 30 газовых баллонов и переносных печек. Кроме того, 140 спальных мешков, 200 дождевиков и 200 утепленных сапог.

Любой желающий может помочь жителя Донецкой и Луганской народных республик, мобилизованным и их семьям.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что пять фур с гуманитарной помощью отправили сегодня из Казани в подшефный Татарстану город Лисичанск Луганской народной республики, передает с места отправки корреспондент «КВ». Гуманитарный груз общим объемом в 100 тонн жители Казани собрали всего за 10 дней. 

 

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