Управление Роспотребнадзора по РТ приглашает на «День открытых дверей» для предпринимателей

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Республика
14 ноября 2023  08:29
Автор:
Виктория Осинина

В целях повышения открытости и доступности сведений о своей деятельности 15 ноября с 14.00 до 16.00 Управление Роспотребнадзора по РТ (далее - Управление) организует «Единый день открытых дверей» для предпринимателей. Мероприятия пройдут по предварительной записи в Управлении и 12 территориальных отделах на территории республики.

Предварительная запись производится по телефону: 222-84-28 (с 13 по 14 ноября с 10.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 12.45). Необходимо указать интересующий вопрос.

Для получения консультации в территориальных отделах Управления в районах республики предварительная запись производится по номерам телефонов территориальных отделов Управления представленных на сайтах (www.16.rospotrebnadzor.ru и www.rpn.tatarstan.ru).

В Казани предпринимателей ждут по адресам: г. Казань, ул. Большая Красная, д.30 и ул. Сеченова, д.13а.

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