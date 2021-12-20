«Упсала-цирк» и экскурсионный автобус: афиша праздничных мероприятий в парках Казани

С каждым годом все больше горожан планируют новогодние каникулы в городе и все больше туристов приезжает в Казань чтобы почувствовать новогоднюю атмосферу и посетить мероприятия в общественных пространствах.

Предстоящая зима станет юбилейной для Дирекции парков и скверов, вот уже пятый год мы организовываем насыщенную зимнюю программу в общественных пространствах Казани. В этом году зимняя программа в парках включает 87 бесплатных мероприятий, которые будут проходить в течение одного месяца. Она состоит, как из знакомых горожанам мероприятий, так и из абсолютно новых проектов.

Первое мероприятие уже было проведено 17 декабря, а завершится программа 15 января. Подготовка к Новому году в парках начинается задолго до самого праздника, так работа по оформлению общественных пространств города были запущены еще в ноябре.

В этом сезоне праздничная иллюминация 16 парков, в 12 из них появились новогодние елки.

Концепцию зимней программы решили назвать «Вот-Вот» чтобы подчеркнуть значимость волшебного момента приближающегося праздника. А вместе с ним подарить новые и приятные сюрпризы и впечатления жителям и гостям.

Традиционно зимняя программа стартует с праздничных открытий елок в парках. С 21 по 27 декабря в общественных пространствах пройдет открытие 11 елок. Открытие елочных городков пройдут в обновленном формате, это будет театрализованное представление для детей и взрослых. А также интерактивы от Дедов Морозов и Снегурочек.

Мастер-классы и квартирники

В течение новогодних каникул на бульваре «Ак Чэчэклэр» будет работать творческая мастерская, где дети и их родители сделают поделки своими руками, например, запланировано новогодние открытки и рисунки. Подробное расписание будет опубликовано в Дирекции парков и скверов.

В Горкинско-Ометьевском лесу пройдут камерные оркестры с атмосферой домашнего праздника, где прозвучат песни в акустическом исполнении. Всего планируется провести 3 кваритирника с участием казанских известных музыкантов. Программу откроет группа Juna 26 декабря. Следующий квартирники запланированы на 7 и 15 января.

Артистов, которые выступят в эти 2 вечера будут анонсированы позже.

Впервые мероприятия зимней культурной программы пройдут на территории будущих общественных пространств в рамках стратегии развития берега реки Казанки. Организаторы рассчитывают вовлечь горожан чтобы они смогли оценить их работу.

Первое из них – сканди-трекинг прошло в Русско-Немецкой Швейцарии, на двухчасовую прогулку со Скандинавской ходьбой пришло 35 человек.

В рамках серии спортивных мероприятий на набережной реки Казанке запланированы мастер-классы по управлению кайтами в парке Манзара и так далее.

Необычный цирки и преображение катка в парке «Черное озеро»

Впервые в Казань приедет петербургский «Упсала-цирк», они станут хедлайнерами зимней программы в парках и скверах города. Выступления уличного цирка пройдут с 28 по 30 декабря, сразу в 6 общественных пространствах.

Важно понимать, что «Упасала-цирк» - это социальный проект, среди его участников не только профессионалы, но и дети с особенностями здоровья, а также дети из неблагополучных и приемных семей, которые обучались цирковому мастерству.

В этом году городскому катку в парке «Черное озеро» исполняется 5 лет. В честь юбилея в работе катка появится обновления, так в этом зимнем сезоне там будет работать 2 здания проката. А сцена будет впервые установлена прямо в самом центре общественного пространства. Для аренды будет доступно 450 пар катков. Детям, не умеющим кататься помогут фигуристы.

На катке в парке «Черное озеро» будет организована праздничная концертная программа и трансляция новогодних обращений президентов России и Республики Татарстан. Арендовать коньки в новогоднюю ночь можно будет до 2:00, а сама программа будет идти до 3:00.

Молодежные спектакли и татарский концерт

Со второго января в общественных пространствах города пройдут спектакли «Молодежного театра на Булаке», артисты покажут сказку «Новый год в заполярье». Всего в городе запланировано 8 выступлений.

Впервые будет запущен бесплатный новогодний экскурсионный маршрут на автобусе, чтобы познакомить жителей города и туристов с оформлением Казани и подарить новый и интересный опыт и праздничное настроение. Автобус проедет по городу делая остановки в четырех общественных пространствах. Мероприятие пройдет 5 января, регистрацию на парковый рейс будет открыта в соцсетях дирекции.

Традиционный новогодний концерт в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет в новом формате 5 января. Это будет татарский молодежный концерт, на сцене выступят представители лейбла Yummy music.