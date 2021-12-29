Упсала-цирк и ретро-вечеринка: куда пойти в новогодние праздники в Казани

29-31 декабря 2021 года

Зимний фестиваль «КышДаКар-фест»

Фестиваль будет работать на площадке около Чаши на улице Сибгата Хакима. Жители и гости Казани смогут попробовать необычные лакомства, оценить национальную кухню, приобрести сувениры и принять участие в мастер-классах.

29 и 30 декабря фестиваль можно будет посетить с 16:00 до 22:00. 31 декабря фестивальная площадка начнет работать с 10:00 и закроется в 3:00 1 января.

С 1 по 9 января «КышДаКар-фест» будет проводиться с 10:00 до 22:00.

Казанский ТЮЗ

Театр юного зрителя приготовил программу спектаклей как для походов с детьми, так и вечерние для взрослых зрителей. Более того, перед каждым спектаклем будет новогодняя интермедия для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой.

29 декабря днем с детьми можно будет посмотреть премьеру спектакля «Северное сияние». 30 декабря так же днем для детей будут показывать спектакль «Как по щучьему велению».

Фото: © vk.com/kazantuz

В новом 2022 году ТЮЗ будет работать со 2 января, представления будут идти так же для детей и взрослых. Подробнее об афише спектаклей можно узнать на сайте театра.

«Рождественский фестиваль» от Большого концертного зала им. Сайдашева

29 декабря в ГБКЗ им. Сайдашева приглашает на новую программу Юлии Зиганшиной «Карнавальная ночь»: романсы и песни из старых и добрых кинофильмов XX века.

30 декабря «Новогодний Хит-парад» – шедевры симфонической и оперной музыки в исполнении Оркестра Центра современной музыки им. Софии Губайдулиной под управлением народной артистки Татарстана Анны Гулишамбаровой и солистов.

В новом году работа концертного зала начнется с 3 января. Вас ждут «Бал-маскарад», программа Christmas Jazz, концерт «Под музыку Вивальди», органный концерт «Рождественская мистерия» и многое другое. Днем будут продолжаться музыкальные представления «Снежная королева» с участием профессиональных музыкантов и артистов. Подробнее с выступлениями можно ознакомиться на сайте ГБКЗ им. Сайдашева.

Упсала-цирк в парках Казани

Перед самым Новым годом в общественных пространствах города впервые пройдут выступления петербургского уличного «Упсала-цирка». В труппе цирка не только профессионалы, но и дети с особенностями здоровья, а также из неблагополучных и приемных семей.

29 декабря представление пройдет в 15:00 в парке «Крылья Советов» и в 19:00 на набережной Казанки.

30 декабря в 15:00 в парке им. Урицкого и 19:00 в Горкинско-Ометьевском лесу.

Прогулка по Русско-Немецкой Швейцарии

Для тех, кто хочет отдохнуть от новогодней суеты, 30 декабря в 11:00 на территории Русско-Немецкой Швейцарии пройдет прогулка в сторону Казанки. Участники будут вешать кормушки для птиц и белок, подсыпать корм, а также научатся делать кормушки из подручных материалов. С собой можно взять термос и перекус. Сбор на улице Бари Галеева, 16.

1-9 января 2022 года

Ретро-вечеринка «Карнавальная ночь»

1 января в 18:00 в парке «Крылья Советов» состоится ретро-новогодний карнавал, который создаст атмосферу советского Нового года в его лучших традициях. Казанцев ждут танцы, музыка из кинофильмов и тематическая фотозона.

Дед Мороз и Снегурочка в парках Казани

Дед Мороз и Снегурочка решили не уезжать сразу после празднования Нового года, чтобы продолжать радовать казанских деток. Вместе они порадуют детей развлекательной программой, играми, загадками и конкурсами.

2 января представление будет проходить в 15:00 в парке «Сосновая роща» и в 17:00 в парке по ул. Мира.

3 января в 15:00 в парке «Крылья Советов» и в парке им. Тинчурина. В 17:00 Дед Мороз и Снегурочка будут в Лядском саду.

4 января в 15:00 программа пройдет в парке «Калейдоскоп» и в 17:00 на бульваре «Ак чәчәкләр».

Спектакль-сказка «Новый год в Заполярье!»

Со 2 по 4 января в парках города казанский Молодежный театр на Булаке покажет спектакль-сказку об удивительных новогодних приключениях пингвинят Мини и Вини «Новый год в Заполярье!».

2 января представление пройдет в 16:00 на бульваре «Ак чәчәкләр» и в 19:00 в парке «Калейдоскоп».

3 января в 16:00 в парке по ул. Мира и в 19:00 на бульваре по ул. Фучика.

4 января в 16:00 в парке им. Урицкого и в 19:00 в парке у ЖК «Салават купере».

Вечеринка на катке парка Черное озеро

2, 3, 5, 6 и 9 января в 18:00 на катке парка «Черное Озеро» состоится вечеринка. За вертушками на катке DJ будут согревать и заряжать всех посетителей катка. Вход свободный.