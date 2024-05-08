«Урман фест» – это не только экологический проект, но и элемент семейного воспитания.

«Урман фест» – это акция по посадке деревьев в разных районах республики, успевшая за пять последних лет стать популярной. Причем, не только у казанцев, но и у представителей других регионов. Как сказал основатель «Урман феста», руководитель и собственник одной из строительных компаний Фаиль Ахматханов, в Татарстан приезжают на акцию из самых разных городов России. Недаром в планах организаторов попасть в книгу рекордов России по количеству посаженных деревьев в один день. Правда, для этого, по признанию Ахматханова, им нужны партнеры в других регионах, которые смогут организовать такое масштабное мероприятие. Поэтому поставить этот рекорд надеются только в течении пяти ближайших лет.

В чем цель «Урман феста»? Президент Федерации ИЖС, соорганизатор данного проекта Рамиль Усманов добавил, что основная задача – это, разумеется, восстановление лесного фонда. Но есть и не менее важная – сплочение семей в ходе выполнения общественно полезного действия. По факту посадка деревьев давно превратилась в семейный праздник. А Усманов хочет, чтобы «Урман фест» стал еще и национальным праздником. Для достижения столь амбициозной цели есть все предпосылки – на каждую акцию собирается примерно тысяча-две человек.

«Наши мероприятия проходят в атмосфере семейного радушия, когда у людей раскрываются сердца. У семей появляется возможность провести время вместе на природе, посадить деревья, поесть вкусный плов. Каждое мероприятие с концертом, аниматорами и развлекательной программой для детей», – заманивал на мероприятие новых участников организатор.

Недавно уже состоялась такая акция – 28 апреля 500 плодово-ягодных деревьев и кустарников при поддержке председателя Фонда Анжелы Вавиловой Владимира Вавилова украсили территорию хосписа «Наташа».

Обычно в течение одной акции одной семье удается в среднем посадить 100 деревьев. Но есть и семьи-рекордсмены с выработкой – 300 деревьев за раз. Благо, площадки заранее не только определяются, но и подготавливаются. Активистам остается только посадить саженец в ямку и прикопать лопатой. Подготовкой занимается Минлесхоз РТ и его подведомственные лесхозы – основные партнеры проекта. Однако у «Урман феста» партнеров очень много и каждый старается вложить свой труд. Сабинский лесхоз дает семена на рассаду. Одна частная компания, к примеру, готовит на всех вкусный плов.

Руководитель проекта Гульнара Рустамова раскрыла детали организации акций: «Семьи приезжают на акцию, оставляют машины на парковке, проходят на площадку, получают саженцы, лопаты, перчатки и идут сажать деревья.

Перед посадкой проводится инструктаж. В среднем на посадку одного дерева уходит не больше минуты».

И приживаемость у посаженных деревьев высокая. Например, после акции в Пестрецах прижилось 98% саженцев. Кстати, сажают энтузиасты в Татарстане, в основном, сосну.

Акции обычно проходят весной и осенью. В этом году организаторы запланировали посадить порядка 500 тысяч деревьев.

Расписание на ближайшее время:

11 мая – Бавлы

12 мая – Пестрецы

18 мая – Менделеевск

Организаторы «Урман феста» приглашают всех желающих присоединиться к этой акции. Они обещают, что будет весело.