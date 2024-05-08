Уровень воды в реке Волга в Татарстане начал заметно снижаться

news_top_970_100
Республика
8 мая 2024  10:58
Автор:
Эндже Гарафиева

Рыбаки замечают снижение уровня воды в Волге у берегов Куйбышевского водохранилища, пишет «Татарстан-24». Глубина водохранилища уменьшилась до 2 метров – такие данные приводили в Гидрометцентре РТ.

Отмечается, что в период сельскохозяйственной полки сюда сбрасывалось 24 тысячи кубометров воды в секунду.

Сейчас введены строгие ограничения для рыбаков, включая запрет на выход в водоемы на лодках и использование не более двух крючков на удочку. Меры направлены на защиту и восстановление рыбного запаса. Против браконьеров ведется активная борьба, нарушители могут быть подвергнуты конфискации судна и штрафу до 500 тысяч рублей.

На берегу водохранилища готовится установка искусственных нерестилищ для улучшения условий размножения рыб. Эксперты отмечают, что уровень воды опускается вместе с икрой, которая проходит полную инкубацию и успешно выклевывается.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
За неделю в Татарстане подешевели огурцы, помидоры и яйца
На платной трассе М-12 ввели временные ограничения по скорости
Казанский хирург-онколог Александр Тимофеев: В борьбе с раком всегда есть место и чуду
Казанский хирург-онколог Александр Тимофеев: В борьбе с раком всегда есть место и чуду
«Ак Барс» забрал лучшего бомбардира «Амура» и расстается с ветеранами
«Ак Барс» забрал лучшего бомбардира «Амура» и расстается с ветеранами
Уровень воды в реке Волга в Татарстане начал заметно снижаться
О повышении размеров социальных выплат для медработников, трудящихся в сельской местности
С 1 мая произведен перерасчет надбавки к пенсиям для летчиков и шахтеров
Срок выдачи бесплатных лекарств тяжелобольным детям сократится