Уровень воды в реке Волга в Татарстане начал заметно снижаться

Рыбаки замечают снижение уровня воды в Волге у берегов Куйбышевского водохранилища, пишет «Татарстан-24». Глубина водохранилища уменьшилась до 2 метров – такие данные приводили в Гидрометцентре РТ.

Отмечается, что в период сельскохозяйственной полки сюда сбрасывалось 24 тысячи кубометров воды в секунду.

Сейчас введены строгие ограничения для рыбаков, включая запрет на выход в водоемы на лодках и использование не более двух крючков на удочку. Меры направлены на защиту и восстановление рыбного запаса. Против браконьеров ведется активная борьба, нарушители могут быть подвергнуты конфискации судна и штрафу до 500 тысяч рублей.

На берегу водохранилища готовится установка искусственных нерестилищ для улучшения условий размножения рыб. Эксперты отмечают, что уровень воды опускается вместе с икрой, которая проходит полную инкубацию и успешно выклевывается.