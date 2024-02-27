Уровень Волги в Татарстане опять опустится ниже нормы

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Республика
27 февраля 2024  15:00
Автор:
Эндже Гарафиева

Министр экологии РТ Александр Шадриков журналистам доложил о том, какие прогнозы делают власти на весну. Так, на заседании межведомственной рабочей комиссии обсуждали, что к началу апреля уровень воды составит 51 метр. Оптимальный вариант – 53,5 метра.

В 2023 году Шадриков просил все гидроузлы срабатывать экономно, чтобы к весеннему половодью заполнить Куйбышевское водохранилище. По поручению президента страны Владимира Путина для обеспечения «нужд нереста и сельского хозяйства» в низовьях Волги был введен режим экономии воды.

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