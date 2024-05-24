Уроженка Казани Малика Разакова получила звание заслуженной артистки России

Заслуженная артистка Татарстана и Башкирии Малика Разакова получила звание заслуженной артистки России, которое было присвоено ей по указу Владимира Путина во вторую неделю мая.

Новость сообщил певец Владимир Маркин на своем концерте в Государственном Кремлевском дворце. Там Малика Разакова исполнила новую песню. Мероприятие сопровождалось оркестром Росгвардии, в котором она является солисткой.

Разакова поет на шести языках: русском, татарском, башкирском, английском, узбекском и турецком.

Малика Разакова — выпускница ГИТИСа, лауреат многочисленных всероссийских и международных конкурсов, и актриса. В 2015 году она участвовала в проекте «Главная сцена» на канале «Россия-1», а в 2017-м прошла отбор на международный музыкальный конкурс «Новая волна».