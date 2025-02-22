Ушел из жизни актер Олег Юдин, известный по сериалам «Склифосовский» и «Универ»

Актер Олег Юдин, знакомый зрителям по ролям в популярных сериалах «Склифосовский» и «Универ», скончался 5 февраля на 63-м году жизни. О трагическом событии сообщил его друг Дмитрий Толмачев в комментариях на сайте «Кино-театр.ру». Подтверждение информации о смерти актера также поступило от его окружения, о чем сообщили российские СМИ.

Олег Юдин родился в 1962 году в Ленинграде и за свою карьеру снялся более чем в 100 фильмах и сериалах. Среди его работ – такие проекты, как «След», «Универ. Новая общага», «Склифосовский» и «Молодежка».