Ушел из жизни актёр Роман Мадянов

Сегодня, 25 сентября, на 63-м году жизни после тяжелой борьбы с онкологическим заболеванием скончался выдающийся российский актер театра и кино, заслуженный артист России Роман Мадянов.

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Роман Мадянов – это целая эпоха в отечественном кинематографе, отмечают его близкие. «Легенда №17», «Левиафан», «Домашний арест», «Союз Спасения», «Солдаты» – лишь малая часть фильмов и сериалов, в которых был Роман Мадянов.

Екатерина Стриженова поделилась в своем Telegram-канале трогательными воспоминаниями о Романе Мадянове.

«И какой же ты восхитительный артист, я всегда отмечала твой талант, а ты смущался и краснел… Любовь к тебе всенародная. Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе, небесного!», – написала она.