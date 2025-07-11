Ушел из жизни благотворитель Андрей Колмаков

9 июля на 62-м году жизни ушел из жизни Андрей Колмаков – человек, много лет помогавший Казанскому Богородицкому мужскому монастырю и руководивший его общиной (был старостой).

Как сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии, Андрей Колмаков очень много сделал для восстановления монастыря и повышения его известности. Самое известное его дело: в 2008 году на его средства построили часовню на том самом месте, где когда-то нашли знаменитую Казанскую икону Божией Матери. Сейчас эта часовня служит колокольней (звонницей) монастыря.

