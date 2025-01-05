Ушел из жизни бывший директор Казгоржилхоза Александр Горнак

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Республика
5 января 2025  12:34

В Казани скончался бывший директор Казгоржилхоза Александр Горнак. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Мэрия выразила глубокие соболезнования родным и близким покойного. Александр Горнак внес значительный вклад в развитие городской инфраструктуры. В числе его ключевых задач были ликвидация аварийных бараков, жилых помещений и котельных, расположенных в подвалах, а также устранение дворовых выгребных ям. Он активно участвовал в газификации жилищного фонда, создании жилищных трестов (ПТЖХ) и организации их производственных баз.

За свои заслуги Александр Горнак был удостоен ордена «Знак Почета», а также медалей «За доблестный труд» и «За трудовое отличие». Его вклад в развитие города навсегда останется в памяти казанцев.

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