Ушел из жизни глава Министерства экологии и природных ресурсов РТ Борис Петров

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Экс-руководитель Приволжского управления Ростехнадзора и бывший министр экологии и природных ресурсов Татарстана Борис Петров скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

«С глубокой скорбью информируем о кончине Бориса Германовича Петрова. Его преданность делу охраны окружающей среды и России оставила заметный след в сердцах коллег, друзей и близких», — говорится в заявлении пресс-службы.

Борис Петров родился 25 апреля 1956 года в Казани в семье специалистов в области географии и гидрологии. Как отмечал сам Борис Германович, он «унаследовал заботу о природе».

После завершения учебы в университете в 1978 году, Борис Петров начал свою карьеру на государственной службе. Более 30 лет он посвятил защите экологической безопасности страны, занимая различные должности — от старшего инженера Казанской гидрогеолого-мелиоративной партии до министра экологии и природных ресурсов РТ.

«Каждый этап его карьеры отличался высоким профессионализмом и неуклонной энергией. В 2001 году он руководил реорганизацией экологи, создавая новые службы в министерстве и внедряя первые программные и информационные системы в области надзора», — сообщили в ведомстве.

Борис Петров был удостоен многочисленных почетных званий, автором более 160 научных публикаций и нескольких книг по экологии, экономике природопользования, гидрологии и географии.

«Помимо успехов в карьере, Борис Германович был любящим мужем и отцом пятерых детей, его семья была для него поддержкой и источником вдохновения. Память о Борисе Германовиче Петрове, замечательном человеке и выдающемся специалисте, навсегда сохранится в наших сердцах», — подчеркнули в Минэкологии РТ.

«О времени и месте прощания с Борисом Германовичем мы сообщим дополнительно…» — добавлено в завершающем сообщении ведомства.

Борис Петров занимал пост министра экологии и природных ресурсов Татарстана с 2001 по 2005 год, а с 2005 до 2020 года возглавлял Приволжское управление Ростехнадзора.