Ушел из жизни историк Айдар Ногманов – исследователь наследия Татарстана

Институт истории имени Ш. Марджани сообщил о кончине кандидата исторических наук Айдара Ильсуровича Ногманова. Печальную новость опубликовал в своем Телеграм-канале «Миллиард Татар».

Айдар Ногманов посвятил свою жизнь изучению мемориального наследия республики. Он был экспертом в области монументального искусства и мемориальных досок, благодаря чему удалось привлечь внимание к сохранению древних надгробий и уникальных образцов татарской эпиграфики. Его работа помогла увековечить память выдающихся деятелей Татарстана.

Ученый оставил богатое научное наследие: его исследования и коллективные монографии внесли значительный вклад в изучение истории и культуры региона. Особую известность получили его труды о правовом статусе татар и религиозной политике Российской империи.