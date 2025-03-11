Ушел из жизни известный казанский адвокат Владимир Хрунов

В минувшую пятницу на 76-м году жизни скончался Владимир Хрунов, известный казанский адвокат с многолетним стажем. О его смерти сообщила Адвокатская палата Республики Татарстан.

Владимир Михайлович начал свою профессиональную карьеру в 1994 году, работая в юридической консультации Кировского района Казани. За годы практики он зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист, пользовавшийся глубоким уважением среди коллег и доверителей.

«Владимир Михайлович был не только опытным профессионалом, но и человеком, чей вклад в развитие адвокатуры Татарстана трудно переоценить. Адвокатская палата Республики Татарстан и Коллегия адвокатов Республики Татарстан выражают искренние соболезнования родным, близким и коллегам покойного», – говорится в официальном сообщении.