Ушел из жизни известный казанский журналист Алексей Краснов

На 59-м году жизни после болезни скончался известный татарстанский журналист, заслуженный работник печати и массовых коммуникаций Республики Татарстан Алексей Краснов.

Более 25 лет он проработал в газете «Казанские ведомости» заместителем главного редактора. Профессионал высокого класса, человек с широким кругозором, он отличался неиссякаемым оптимизмом и любовью к жизни.

Это невосполнимая утрата для коллектива «Казанских ведомостей». Алексей Петрович был профессионалом своего дела, в работе не боялся перемен, отмечают коллеги.



Прощание с Алексеем Петровичем состоится 9 декабря. Похоронят его в тот же день на родине в Билярске.

Руководство и коллектив АО «ТАТМЕДИА» выражают соболезнования родным и близким в связи с кончиной журналиста Алексея Краснов. Мы скорбим вместе с его родными и друзьями.