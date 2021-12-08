 Ушел из жизни известный казанский журналист Алексей Краснов
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Ушел из жизни известный казанский журналист Алексей Краснов

Более 25 лет он проработал в газете «Казанские ведомости» заместителем главного редактора.

Город
8 декабря 2021  22:09

На 59-м году жизни после болезни скончался  известный татарстанский журналист, заслуженный работник печати и массовых коммуникаций Республики Татарстан Алексей Краснов.

Более 25 лет он проработал в газете «Казанские ведомости» заместителем главного редактора. Профессионал высокого класса, человек с широким кругозором, он отличался неиссякаемым оптимизмом и любовью к жизни. 
Это невосполнимая утрата для коллектива «Казанских ведомостей». Алексей Петрович был профессионалом своего дела, в работе не боялся перемен, отмечают коллеги.

Прощание с Алексеем Петровичем состоится 9 декабря. Похоронят его в тот же день на родине в Билярске.

Руководство и коллектив АО «ТАТМЕДИА» выражают соболезнования родным и близким в связи с кончиной журналиста Алексея Краснов. Мы скорбим вместе с его родными и друзьями.

 

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